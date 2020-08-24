ЖКХ

Стали известны дополнительные телефоны для обращения по платежам за ЖКУ

Стали известны дополнительные телефоны, по которым псковичи могут обращаться по вопросам вывоза мусора и платежам за ЖКУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, дополнительный телефон 20-18-59 появился в диспетчерской службе Расчетного центра города Пскова.

По указанному номеру сотрудники службы принимают показания приборов учета, а также вопросы, связанные с начислениями, указанными в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Что касается вопросов, связанных с вывозом твердых коммунальных отходов, то, помимо телефона регионального оператора, компании «Экопром» (8 (8112) 20-19-21), жители Пскова и Псковского района могут также обращаться к своему оператору, компании «Мехуборка», по телефону 20-17-99 в рабочее время с 8.00 до 17.00.