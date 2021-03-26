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Пскович оплатил счета за электроэнергию после вмешательства приставов

12.04.2021 14:15|ПсковКомментариев: 0

Житель Псковского района оплатил долги за электроэнергию после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. 

Задолженность мужчины за электроэнергию составляла свыше 100 тысяч рублей. Тогда судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества должника. Под ограничения попали автотранспорт, квартира, дом и земельный участок.

А житель города Пскова задолжал юридическому лицу свыше 400 тысяч рублей. В управлении вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении доли в жилом помещении мужчины, которую он хотел продать. 

Должникам объяснили, что все ограничения снимут только после полного погашения задолженностей. В результате все долги, включая исполнительский сбор, мужчины погасили в полном объеме. 

Теги: #судебные приставы #долг #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
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