ЖКХ

Пскович оплатил счета за электроэнергию после вмешательства приставов

Житель Псковского района оплатил долги за электроэнергию после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Задолженность мужчины за электроэнергию составляла свыше 100 тысяч рублей. Тогда судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества должника. Под ограничения попали автотранспорт, квартира, дом и земельный участок.

А житель города Пскова задолжал юридическому лицу свыше 400 тысяч рублей. В управлении вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении доли в жилом помещении мужчины, которую он хотел продать.

Должникам объяснили, что все ограничения снимут только после полного погашения задолженностей. В результате все долги, включая исполнительский сбор, мужчины погасили в полном объеме.