ЖКХ

Тепловые сети меняют на Октябрьском проспекте в Пскове

Тепловые сети меняют на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

В пресс-службе рассказали, что теплосети, проложенные под Октябрьским проспектом, менялись давно, имеют большой диаметр труб и на них приходится колоссальная нагрузка.

«Дабы избежать серьезных трудностей в будущем, наши коллеги прикладывают все возможные усилия здесь и сейчас, перекладывают сети, и жители центра города еще на длительный период времени могут спать спокойно», - отметили на предприятии.

Затрудняют работы другие коммуникации, проложенные поверх теплосетей. «Огромное количество времени потрачено на согласование и сверку со всеми сторонними организациями, но лед тронулся, и мы смогли приступить к перекладке», - отметили в пресс-службе.

«Мы благодарим гостей и жителей города за проявленное понимание и приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в ПТС.