ЖКХ

Горводоканал пришлет псковичам необычные квитанции

Не совсем обычные квитанции получат псковичи от МП «Горводоканал» в июне, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

На обратной стороне каждого платежного документа горожане смогут прочитать информацию об участии МП «Горводоканал» в программе приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» в 2014-2020 годах.

Основная цель проекта по сотрудничеству двух государств - обеспечить доступ населения приграничных территорий к экологически чистым источникам питьевой воды, отметили в пресс-службе предприятия.

«На квитанциях мы освещаем важную часть деятельности нашего предприятия», - добавили в МП «Горводоканал».