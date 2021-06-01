ЖКХ

Реализация программы газификации за 5 лет увеличит потребление газа в России на 7,5%

Реализация программы газификации регионов РФ на 2021-2025 годы увеличит потребление газа в стране на 7,5%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 11 июня генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Он напомнил, что доля группы «Газпром межрегионгаз» в общем объеме реализации по итогам 2020 года составила 72%. Общий объем реализации в натуральном выражении составил 243 млрд кубометров газа.

«Сегодня мы видим высокий спрос на природный газ внутри страны. Газификация РФ — реальная программа, направленная на развитие регионов и создание комфорта в домах жителей нашей страны», - отметил Сергей Густов, добавив, что программа создаст условия для газификации более 3000 котельных, промышленных потребителей и частных домовладений с приоритетом на сельские территории.

По предварительным данным, при реализации программы потребление газа увеличится за 5 лет на 18,6 млрд кубометров газа. «Рост составит 7,5%, если считать от текущего объема реализации газа», - пояснил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз».

Добавим, в новую программу газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Ожидается, что уровень газификации в РФ в результате реализации программы вырастет с 71,4% до 74,7%. Так, за пять лет планируется построить около 24,4 тысяч километров газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. В программу «социальной газификации», предполагающей подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть от 1,5 млн домов. Объем инвестиций «Газпрома» на 5 лет - 526,1 млрд рублей, в том числе 128 млрд рублей — в текущем году.

Сергей Густов также отметил положительный вектор в части собираемости платежей за потребленный газ. «Мы набрали задолженность только по населению, что объяснимо в связи с пандемией, но уже в первом квартале 2021 года ситуация с оплатой этой категории потребителей выправляется», - подчеркнул Сергей Густов. Практически стопроцентная собираемость платежей наблюдается и по предприятиям. «Вектор положительный — собираем и текущие платежи, и то, что нам не доплатили в 2020 году», - заключил он.