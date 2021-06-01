ЖКХ

В «Псковэнергосбыте» напомнили о формате передачи показаний в SMS

Следовать определенному формату при передаче показаний электросчетчика с помощью SMS просит потребителей АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Сообщения с показаниями, которые поступают на номер +79113703080, обрабатываются автоматически, без участия операторов. SMS, не соответствующие шаблону, не обрабатываются.

«Только 8 из 10 отправителей присылают SMS-показания в верном формате. Пожалуйста, следуйте формату передачи SMS!» - призывают абонентов в «Псковэнергосбыте».

Формат передачи:

- при круглосуточном тарифе: «XXX YYY», где «ХХХ» - десятизначный номер лицевого счета, «YYY» - текущие показания счетчика (целое число, до запятой, без десятичных знаков. Например: 1234567833 1234.

- при тарифе «день – ночь»: «XXX YYY ZZZ», где «ХХХ» - десятизначный номер лицевого счета, «YYY» - текущие дневные показания счетчика (целое число, без десятичных знаков), «ZZZ» - текущие ночные показания счетчика (целое число, без десятичных знаков). Например: 1234567833 1234 187.

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Сообщения не обрабатываются и показания счетчиков в базу не заносятся, если в SMS есть:

любые слова (приветствие, адрес, благодарность, вопрос или просьба),

любые знаки препинания или лишние пробелы,

эмодзи,

изменен порядок внесения дневных и ночных показаний.

«Напоминаем, что передавать показания нужно ежемесячно до 25 числа. Если вы передали показания при оплате на почте, в банке, через банковские онлайн-сервисы, повторно этого делать не нужно», - отметили в компании.

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Как еще передать показания: