ЖКХ

Электронные счета за июнь появились в личных кабинетах потребителей «Псковэнергосбыта»

Счета на оплату электроэнергии за июнь 2021 года появились в личных кабинетах потребителя на сайте АО «Псковэнергосбыт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Обладатели личных кабинетов получают информацию о сумме оплаты гораздо быстрее, чем те, кто ждет квитанции по почте. В почтовых ящиках платежки окажутся через несколько дней.

В «Псковэнергосбыте» напомнили, что функционал личного кабинета позволяет жителям Псковской области не только оперативно получать счета, в том числе по электронной почте, но и оплачивать квитанции без комиссии. Чек можно получить электронным письмом или СМС-сообщением.

Кроме того, в личном кабинете удобно передавать показания. Сделать это можно в любой день до 25 числа, в том числе и при оплате актуального счета. Оплата без комиссии и передача показаний возможны на сайте АО «Псковэнергосбыт» и без регистрации.

Открыть личный кабинет потребителя очень просто. Для этого потребуются только адрес электронной почты и последняя квитанция или чек с оплатой.

Для регистрации нужно:

ввести адрес своей электронной почты и придумать пароль,

зайти в свою почту и перейти по присланной ссылке,

ввести свой номер лицевого счета (он указан в квитанции дважды - наверху и слева)

и вписать в графу точную сумму одного из двух последних платежей или сумму к оплате, с копейками, используя точку. Например: 123.45 или 123.00.