ЖКХ

Домоуправления региона задолжали «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей

Управляющие организации Псковской области должны АО «Псковэнергосбыт» более 70 млн рублей. Лидерами этого неприятного рейтинга являются девять компаний, каждая из которых задолжала за электроэнергию больше миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

От 500 до 900 тысяч рублей долга за электроэнергию имеют управляющая организация «Южный микрорайон» (Великие Луки), управляющая компания «ЖКХ Псковского района», ООО «Микрорайон №11+» (Псков), ООО «Управляющая компания – Северный микрорайон» (Великие Луки), ООО «Жилстандарт 13» (Псков), МП Гдовского района «Смуравьево», ООО «Управляющая организация Центральное» (Великие Луки), ООО УК «Комфортный дом» (Псков), ООО УК «Жилуслуги» (Псковский район), ООО «Жилищно-коммунальные системы город Дно» и ТСЖ «Инженерная 82» (Псков). В общей сложности должниками являются более 70 управляющих организаций Псковской области.

«Особенно обидно жильцам, которые исправно платят за электроэнергию обслуживающим жилой фонд организациям, а потом узнают, что их деньги не доходят до поставщика ресурса!» - отметили в компании.

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В АО «Псковэнергосбыт» напомнили, что наличие у управляющей компании задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за два месяца и более является грубым нарушением лицензионных требований. По закону при повторном грубом нарушении из реестра лицензий исключают дома, в отношении которых управляющая организация допустила подобное.

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АО «Псковэнергосбыт» взыскивает с недобросовестных управляющих организаций задолженность в судебном порядке, тесно работает в отношении домоуправлений-должников с прокуратурой и другими надзорными органами.

Список УК-должников можно посмотреть по ссылке.