ЖКХ

Псковичам объяснили, как утилизировать крупногабаритный и строительный мусор

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экопром» — сообщил, как утилизировать крупногабаритный и строительный мусор, отвечая на обращение читателя Псковской Ленте Новостей.

«Подскажите, куда после закрытия свалки в Пскове можно частному лицу самостоятельно привезти и сдать крупный мусор? Никто толком не может ничего сказать», - поинтересовался мужчина.

«Крупногабаритный мусор (мебель, нерабочую технику, остатки косметического ремонта и тому подобное) можно вынести на ближайшую контейнерную площадку, главное, чтобы он не мешал подходу к контейнерам. Если же нужно утилизировать строительный мусор (кирпичи, остатки цемента и так далее), то необходимо заказывать транспорт и контейнер для его утилизации», - рассказал представитель регионального оператора Псковской Ленте Новостей.