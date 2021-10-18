ЖКХ

Жители великолукской деревни остались без воды

Жители деревни Кислово Великолукского района жалуются на отсутствие горячей воды в зимний период и ставший слабым напор холодной. О причинах таких проблем с ЖКУ корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района.

«Службы Великолукского района! Вы что творите? Мало того, что в деревне Кислово нет горячей воды в зимний период, так теперь вы еще и напор холодной решили поджать? У кого куплен бойлер, он не выдает воду, если нет холодной! Особенно на 3-х этажах. Следовательно, нет воды вообще! Не помыться, не постирать! Детей в школу и сад салфетками влажными предлагаете обтирать?» - такую проблему жители деревни Кислово обозначили в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети ВКонтакте.

В районной администрации пояснили, что горячая вода есть, но она не соответствует нормам. «Сейчас нет физической возможности поставлять горячую воду по СанПиНам - она не нагревается до необходимых температур. Местной котельной требуется реконструкция, а также небольшой комплекс работ по замене существующего котла Учитывая данный факт, населению не начисляют плату за горячую воду в отопительный период», - подчеркнули в администрации.

Реконструкции требует и оборудование для подачи холодной воды из-за того, что на территории района есть залежи сероводорода. «Мы уже обращались и сейчас постоянно обращаемся с просьбой о проведении необходимых работ в администрацию региона. Пока до нас не довели информацию о возможности выделить средства. Сами сети находятся в ведении ресурсоснабжающей организации. Однако эта организация введена в процедуру конкурсного управления и признана банкротом. Поэтому реальных финансовых возможностей у них сейчас нет», - заключили в профильном комитете администрации региона.