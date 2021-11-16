ЖКХ

Суточное отключение воды ожидает жителей Завеличья в Пскове

Суточное отключение воды ожидает жителей Завеличья в Пскове. Об этом сотрудники «Горводоканала» сообщили в Instagram/

Подготовку к ночным работам по установке узла и врезке новой водопроводной трубы в существующую магистраль завершили на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского.

Из-за проведения работ здесь 17 ноября с 22.00 отключат участок трубы холодного водоснабжения.

В это время жители улиц Рокоссовского, Максима Егорова, Балтийской, Завеличенской, Пражской, Венской, Байкова, Западной, Михайловской, Кузбасской дивизии, Коммунальной, Рижского проспекта, Печорской, Никольской, Владимирской, Крестки могут наблюдать ухудшение качества, перебои подачи или отсутствие воды.

Планируется, что подрядчик закончит необходимые работы в течение суток.

«В случае отсутствия подачи воды утром 18 ноября будет организован подвоз воды в близлежащие социальные учреждения. Граждан просим запастись водой на сутки», - отметил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

Напомним, в Пскове идет строительство двух участков магистральной водопроводной сети для комплексной жилой застройки в микрорайоне «Борисовичи». Строительно-монтажные работы одновременно выполняются на двух участках: на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского и улицы Рокоссовского и Рижского проспекта.