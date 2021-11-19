ЖКХ

Ремонт железной дороги заблокировал мусоровозу доступ в великолукские деревни

Вывоз твердых коммунальных отходов из Шелковской волости Великолукского района сегодня, 19 ноября, оказался невозможен из-за ремонта железнодорожного полотна. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«В связи с тем, что проезд до некоторых населенных пунктов Шелковской волости оказался невозможен в связи с ремонтом железнодорожного полотна, мусоровоз оказался заблокирован», - говорится в сообщении.

По этой причине из деревней Суханово, Першино, из станции Сердце и других населенных пунктов мусор вывезут завтра, 20 ноября. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - добавили в пресс-службе регионального оператора.