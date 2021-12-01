ЖКХ

Фонд капремонта предлагает псковичам получать электронные квитанции

Псковичи могут получать квитанции за капремонт в электронном виде на адрес своей электронной почты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области, такой вариант особенно актуален для собственников нежилых помещений.

Этот способ получения квитанций исключает риски потери или несвоевременной доставки квитанций и в последующем начисление пеней и судебные разбирательства, отметили в фонде. В настоящее время уже более 1000 собственников жилых и нежилых помещений получают квитанции в электронном виде.

По желанию собственники нежилых помещений могут изменить способ получения платежного документа на электронный вариант, направив заявление на электронную почту: info@fkr60.ru (бланк заявления - на сайте, в разделе «Собственникам»/ «Документы собственникам»). К заявлению необходимо приложить копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме.

После того, как формат получения квитанции изменится на электронный, платежный документ на бумажном носителе доставляться собственнику не будет. При этом электронный вариант равносилен бумажному, по желанию процедуру доставки документа в почтовый ящик можно возобновить, заметили в ФКР.

Более подробную информацию можно получить по телефонам расчетной группы – 8(8112) 29-82-17, 8(8112) 29-82-27, 8(8112) 29-82-70, 8(8112) 29-82-69, 8(8112) 29-82-68 или по телефону «горячей линии»: 8(8112) 29-82-23.