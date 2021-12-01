ЖКХ

Псковичам напомнили о возможности бесплатно подвести газ к границам участка

Псковичи, проживающие в индивидуальных жилых домах, имеют возможность бесплатно подвести природный газ до границы своего земельного участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Социальная догазификация домовладений предполагает строительство газопроводов до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах без вовлечения средств жителей. Все работы являются бесплатными для заявителя. Собственнику дома нужно оплатить подключение к газовым сетям внутри участка, а также купить необходимое газовое оборудование.

АО «Газпром газораспределение Псков» уже приступил к заключению договоров и реализации мероприятий по проведению газа. Прием новых заявок на участие в программе продолжается, отметили в администрации.

За подробной информацией можно обратиться в центр клиентского обслуживания ООО «Газопром межрегионгаз Псков» по адресу: Рижский проспект, 20 или по телефону (8112) 59-50-89.