ЖКХ

Встретить Новый год без долгов призвали псковичей в «Экопроме»

Встретить Новый год без долгов призвали псковичей в ООО «Экопром». Об этом сообщается в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

Филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) напоминает, что до 25 декабря включительно необходимо оплатить квитанцию за услуги по обращению с ТКО. «Если вам не пришла квитанция до 10 декабря, вы можете обратиться в наш Центр обслуживания клиентов по телефону +7(8112)20-19-21, уточнив сумму начислений, или написать в наши соцсети. Мы пришлем ее вам в ответном сообщении», - добавили в компании.

Это будет последняя квитанция в этом году, поэтому в Новый Год лучше войти без долгов и до конца года погасить все, что накопилось за длительный срок. На данный момент суд уже вынес порядка 4 500 судебных приказов по должникам Псковской области, уточнили в ООО «Экопром».

«Работа по взысканию будет продолжаться, ведь в Псковской области более 180 тысяч неплательщиков», - заключили в компании.