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Новогоднюю акцию объявил «Псковэнергосбыт»

09.12.2021 13:17|ПсковКомментариев: 0

Компания «Псковэнергосбыт» предлагает жителям Псковской области войти в новый, 2022 год без долгов и получить шанс сэкономить на оплате электроэнергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Условия участия в акции компании следующие:

  1. До 25 декабря любым удобным способом нужно передать показания своего энергосчетчика;
  2. До 29 декабря оплатить старый долг (при наличии), счет за ноябрь и аванс за декабрь в сумме, равной ноябрьскому счету. «Пример: к оплате за ноябрь выставлено 300 рублей, долгов нет, платеж участника акции составит 600 рублей. Из них 300 рублей – за ноябрь, 300 рублей – аванс за декабрь. Платить можно на сайте "Псковэнергосбыта" в личном кабинете или без регистрации, с помощью банковских онлайн-сервисов, на почте или в банке», - пояснили в организации. 

Потребители, выполнившие эти два условия, автоматически становятся участниками новогодней акции. Ее итоги подведут в январе 2022 года. С помощью генератора случайных чисел будут выбраны 100 лицевых счетов, на которые компания зачислит по 1000 рублей на оплату электроэнергии. Таким образом, 100 победителей получат на свои лицевые счета по 1000 рублей.

«В акции уже есть первые участники. Присоединяйтесь и получите шанс сэкономить на оплате электроэнергии!» - призвали в компании.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте.

Теги: #электроэнергия #акция #псковэнергосбыт
Источник: Псковская Лента Новостей
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