Новогоднюю акцию объявил «Псковэнергосбыт»

Компания «Псковэнергосбыт» предлагает жителям Псковской области войти в новый, 2022 год без долгов и получить шанс сэкономить на оплате электроэнергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.
Условия участия в акции компании следующие:
Потребители, выполнившие эти два условия, автоматически становятся участниками новогодней акции. Ее итоги подведут в январе 2022 года. С помощью генератора случайных чисел будут выбраны 100 лицевых счетов, на которые компания зачислит по 1000 рублей на оплату электроэнергии. Таким образом, 100 победителей получат на свои лицевые счета по 1000 рублей.
«В акции уже есть первые участники. Присоединяйтесь и получите шанс сэкономить на оплате электроэнергии!» - призвали в компании.
Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте.