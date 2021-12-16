ЖКХ

Новоржевскую деревню внепланово включили в программу газификации

Новоржевскую деревню внепланово включили в программу газификации. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Армен Мнацаканян отметил, что изначально деревня Вехно Новоржевского района не вошла в список населенных пунктов для газификации по программе ПАО «Газпром» 2021-2025 годов.

Фото: Инстаграм Армена Манцаканяна

«Однако это крупная деревня, в которой действует школа, а три года назад в ней образовалась православная "Обитель Милосердия", которая выполняет важную миссию социализации детей с тяжелыми заболеваниями и помощи их приемным семьям», - подчеркнул депутат.

Выезду в Вехно предшествовало участие представителей «Газпрома» в работе оперативного штаба по газификации и общение с руководством Псковской области.

«Вместе с куратором проекта ПАО "Газпром" Александром Усковым, гендиректором "Газпром межрегионгаз Псков" Олегом Басниковым, замдиректора по строительству "Газпром газораспределение Псков" Игорем Мелузовым, представителями компании-подрядчика осмотрели территорию поселения, посетили "Обитель Милосердия"», - рассказал Армен Мнацаканян.

Чтобы наряду с другими населенными пунктами газифицировать Вехно, необходимо построить газопровод-отвод и газораспределительную станцию «Новоржев», работы наметили на 2023-2024 годы. В 2022 и 2023 годах подрядчик должен начать строительство газопровода от ГРС «Новоржев» до районного центра. Конкурс по обследованию и очистке территории строительства проведен.