ЖКХ

Большая часть опрошенных читателей ПЛН негативно оценила работу регоператора по обращению с ТКО

Большая часть опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (25,94%) не удовлетворена работой регионального оператора по обращению с ТКО. Это следует из опроса, в котором приняли участие 636 человек.

24,37% голосующих отметили, что мусор в области особенно плохо убирают на окраинах населенных пунктов, а еще 24,06% указали, что вывоз твердых коммунальных отходов производят нерегулярно.

При этом удовлетворены работой регионального оператора оказались 21,07% респондентов. Около трех процентов опрошенных оценили услуги оператора на оценку «удовлетворительно».

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Планируете ли вы вакцинировать своего ребенка от коронавируса?».