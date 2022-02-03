ЖКХ

Жители псковской деревни Родина жалуются на ржавую воду из-под крана

Ржавая вода течет из под крана в доме №5в на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Жалобу в группе «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала местная жительница.

Видео: Юлия Емельянова / «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская»

«Дети сидят намыленные в ванне! Времени 20.34, считаете эту воду нормальной? Сколько можно? Надоело уже. Раковина желтая от этой ржавой воды. Когда предпримите меры?» - спросила автор публикации.

В комментариях об аналогичной проблеме сообщили и другие жители деревни. «Живем тоже в Родине, такая вода постоянно. Ванна уже не отмывается от ржавчины, колонку уже приходилось делать, заржавело все», - посетовала под публикацией женщина.