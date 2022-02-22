ЖКХ

Псковичам напомнили о способе оплатить квитанции за ЖКХ без комиссии

Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг можно оплачивать без комиссии через систему ГИС ЖКХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Изображение: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Оплатить жилищно-коммунальные услуги, в том числе и услуги по обращению с ТКО филиала ООО "Экопром" (ГК Мехуборка), можно без комиссии, зарегистрировавшись через систему ГИС ЖКХ. Оплата происходит без комиссии, а квитанции об оплате приходят на указанную при оплате электронную почту», - говорится в сообщении.

Авторизоваться в системе можно через личный кабинет на Госуслугах, добавили в компании.