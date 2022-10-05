ЖКХ

«Экопром» ликвидировал свалки в Печорах

Спецтехника филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») ликвидировала свалки на печорском кладбище и основные места накопления листвы и веток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Спустя две недели после крайнего выезда ломовозы псковского регоператора вновь отправились на уборку в Печорский район. Предстояло убрать восьмикубовые контейнеры, расположенные на кладбище, а также крупные навалы веток и листвы на территории города», - отметили в «Экопроме».

После первого рейса спецтехника отправилась убирать растительные и мусорные навалы на территории самого города. Были вычищены заранее выставленные контейнеры на улицах Новой и Советской, стихийные свалки на улицах Гвардейской и в Садовом переулке.

На данный момент уже убрано более 60 кубометров мусора. Работа в данном направлении продолжится.