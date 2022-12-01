ЖКХ

Как сэкономить на оплате счетов за коммунальные услуги, объяснили россиянам

Россияне смогут не платить за вывоз мусора во время своего длительного отсутствия дома. Соответствующее постановление правительство приняло 16 ноября, а новые правила начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Изменения внесены в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и индивидуальных домах. Теперь у жильцов появилась возможность сделать перерасчет платежей и не тратить деньги на вывоз твердых коммунальных отходов, если на какое-то время люди гарантированно перестанут пользоваться этой услугой. Но сэкономить человек сможет только в том случае, если он зарегистрирован по месту жительства, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с этими же Правилами сократить расходы таким образом можно и по остальным коммунальным платежам, кроме отопления.

Право на такой перерасчет появляется, если человек уезжает из квартиры больше чем на пять дней. Заранее либо в течение 30 дней после возвращения он может написать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие его длительное отсутствие.

При этом причины отъезда могут быть самые разные. Например, после командировки в управляющую компанию нужно будет отнести командировочное удостоверение, которое выдает отдел кадров, после отпуска — счет из гостиницы, после лечения — справку из больницы или санатория, после срочной службы в армии — справку от командира воинской части. Возвращать деньги можно и за студента, который уехал учиться в другой город или просто перебрался в общежитие. Для этого ему нужно ежегодно получать справку об обучении в деканате. Также пересчет готовы сделать тем, кто проводит летние месяцы на даче. Они должны предоставить в управляющую компанию справку от главы администрации садового товарищества.

Вернуть деньги за отопление тоже можно, если в квартире слишком холодно — термометр показывает, что в жилых комнатах температура опустилась ниже +18 градусов, а в угловых — ниже +20. Для этого нужно пригласить представителей управляющей компании на замеры и составить соответствующий акт проверки. После этого деньги, потраченные на некачественное отопление, должны компенсировать.

С 1 декабря этого года тарифы ЖКХ вырастут до 9%. В соответствии с постановлением правительства изменится стоимость электроэнергии, водоснабжения, отопления, газоснабжения и вывоза мусора.

Поэтому в Интернете снова становится популярным запрос об экономии в этой сфере. Среди ответов часто встречается совет утеплять стены и окна, чтобы потом убавлять отопление. Однако в российских реалиях у большинства жильцов многоквартирных домов нет возможности регулировать температуру в собственной квартире, подтвердила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«У большинства домов у нас вертикальная разводка, то есть тепло идет из одной квартиры в другую, и нет поквартирных счетчиков. На отоплении можно сэкономить только коллективно, приняв решения по повышению энергоэффективности дома», — разъяснила депутат.

Как ранее отмечал эксперт компании — производителя оборудования для климат-контроля Роман Струков, такие мероприятия в многоквартирных домах могут сократить счет за коммуналку на треть. Например, можно оборудовать в доме индивидуальный тепловой пункт и в зависимости от погоды на улице система будет прибавлять или убавлять отопление, предложил эксперт.

Однако такая техника стоит недешево — около полумиллиона рублей, а мероприятия по энергоэффективности не входят в обязательную программу капремонта дома. Поэтому если жильцы захотят установить что-то подобное, им нужно будет организовать собрание собственников, получить больше двух третьих голосов за и собрать дополнительные деньги.

Изменить этот подход хочет Светлана Разворотнева, которая уже подготовила соответствующий законопроект. Пока предложение касается только владельцев спецсчетов, которым депутат предлагает дать право проводить такие мероприятия без дополнительных взносов и разрешений властей.

А вот владельцам частных домов идея утеплить стены может быть полезна уже сейчас, ведь у них как раз есть возможность регулировать уровень отопления в своем жилье по погоде.

Неоднозначным является и совет выбирать бытовую технику с повышенным классом энергоэффективности — А, А+. Такие приборы потребляют меньше электричества, но зачастую их цена существенно выше более простых аналогов. Поэтому окупаться эта техника может десятки лет.

Менее затратным и более выгодным способом экономии является замена ламп накаливания на светодиодные. Они стоят дороже, но потребляют в 8-10 раз меньше электричества и могут дольше прослужить жильцам квартиры. Поэтому их использование окупится гораздо быстрее, чем приобретение энергоэффективной бытовой техники.

Однако не все способы экономии требуют первоначальных затрат. О таких вариантах напомнила депутат.

«Стоит как минимум выключать из сети все неработающие приборы, потому что даже красный глазок телевизора уже нагорит в год примерно на 3 тысячи рублей. Мыть окна. Банально, да, но это позволяет усилить освещение и не включать лампочки. Выключать воду, когда чистишь зубы, наливать ее в стаканчик. Не ставить холодильник рядом с отопительными приборами, потому что это приводит к его усиленной работе. И конечно, просто выключать свет в квартире. В идеале поставить датчик движения, если уж вы сами забываете выключать свет. И это уже позволит действительно немножко сэкономить», — рассказала она.

Среди других идей и предложений, которыми стоит пользоваться, чтобы сократить расходы, многие связаны с кухней. Например, можно заранее вынимать продукты из морозилки, чтобы лишний раз не использовать микроволновку. Также нужно следить за состоянием и чистотой холодильника в целом, так как наледь на стенках и неплотно прилегающие резиновые прокладки на дверцах снижают эффективность его работы. Электроплиту можно выключать заранее, так как ее поверхность еще некоторое время остается горячей, что позволяет завершить приготовление блюда. А в электрочайник стоит наливать ровно столько воды, сколько вы планируете выпить за раз. Так как весь его объем греется дольше, и за это время прибор потребляет больше электричества.

Кроме того, следует проверить, нет ли протечек в кранах или бачке унитаза, чтобы не тратить лишние деньги на воду, которой не пользуетесь.

Совсем немного можно сэкономить, если вынимать из розеток зарядные устройства от телефона или ноутбука. Однако это следует делать еще и из соображений безопасности, так как такая забывчивость может стать причиной пожара.