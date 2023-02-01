ЖКХ

Около 670 тонн ТКО вывезли за год из псковских военных городков

Порядка 670 тонн твердых отходов вывезли коммунальные службы с территорий военных городков в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Западному военному округу.

Оказание услуг выполняется в полном объёме в соответствии с графиком вывоза мусора по договору, заключенному между жилищно-коммунальной службой №14 (город Псков) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Западному военному округу и псковским региональным оператором.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями силами жилищно-коммунальной службы №14 обустроено порядка 45 специальных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в военных городках.

В ведомстве напомнили, что реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Она направлена на существенное изменение порядка обработки и утилизации коммунальных отходов по всей стране.