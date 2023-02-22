ЖКХ

Скважину бывшего колхоза незаконно использовали в Пыталовском районе

Скважину бывшего колхоза незаконно использовали для нужд водоснабжения жителей деревни Верхние Заходы Пыталовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В прокуратуру поступила жалоба, на основании которой ведомство организовало проверку. Было установлено, что для нужд водоснабжения жители деревни Верхние Заходы Пыталовского района пользуются системой водоснабжения бывшего колхоза «Родина», включая артезианскую скважину, при этом объекты являются бесхозяйными.

«Фактически время бремя данной содержания скважины, а следовательно и бремя водоснабжения жителей деревни нес сторонний хозяйствующий субъект, расположенный на указанной территории, при этом неоднократные обращения в адрес администрации Пыталовского района об определении гарантирующей организации для выполнения обязательств по осуществлению водоснабжения жителей деревни Верхние Заходы Пыталовского района оставлены без удовлетворения», - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим суд возложил на администрацию района обязанность в срок до 1 апреля 2023 года обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, с заявлением о постановке на учет системы водоснабжения, включая артезианскую скважину в деревне Верхние Заходы, в качестве бесхозяйного имущества.

Также администрации предстоит определить гарантирующую организацию по обеспечению водоснабжения в деревне Верхние Заходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.