ЖКХ

Михаил Ведерников провел заседание регионального штаба по газификации

Заседание регионального штаба по газификации прошло в среду, 28 июня, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи принял участие генеральный директор ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. Участники обсудили ход догазификации в регионе и меры поддержки льготных категорий граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что на данный момент более 1,8 тыс домовладений Псковской области подключены к газораспределительным сетям. Таким образом, темпы подключения недостаточно высокие. Зато договора заключены практически со всеми заявителями – 99%. Сети доведены до границ земельных участков собственников в 11,5 тыс случаях.

В Псковской области принят и реализуется целый комплекс мер поддержки, который охватывает свыше 20 категорий граждан. Помимо выплат из средств материнского капитала людям предоставляется единовременная выплата до 100 тыс рублей на проведение газовых сетей внутри участка и приобретение оборудования. В бюджете области на эти цели предусмотрено более 26 млн рублей. Также получена федеральная поддержка на софинансирование этих расходов в сумме более 55 млн рублей.

Михаил Ведерников со своей стороны поручил усилить работу с населением в этой части.

Сергей Густов назвал Псковскую область в числе лидеров по разработанным мерам социальной поддержки населения в части программы догазификации. Он также предложил сделать акцент в оказании поддержки не на возмещении потраченных средств, а на предоставлении субсидии, что позволит принять участие в программе без привлечения средств собственников.

Михаил Ведерников эту инициативу поддержал.

«Сегодня программа догазификации в Псковской области обеспечена финансовыми и людскими ресурсами. Мы готовы к работе, в том числе, по подключению к газовым сетям объектов сферы здравоохранения и образования в регионе в рамках программы, которая стартовала в марте 2023 года», - отметил руководитель компании «Газпром газификация».

По итогам заседания губернатор обратил внимание на необходимость подключить к адресной работе с гражданами команды глав районов и сотрудников Ресурсного центра добровольчества. Кроме того, Михаил Ведерников также поручил оперативно предоставить в компанию заявки на подключение к газу объектов социальной сферы.

Программа догазификации (социальной газификации) проводится в рамках исполнения поручения президента РФ. Она подразумевает подключение домов граждан к газораспределительным сетям до границ земельных участков без привлечения средств жителей в уже газифицированных населенных пунктах. В Псковской области объемная программа догазификации региона подписана с компанией «Газпром».