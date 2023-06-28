Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Линия Сталина
обучение в Псковском медколледже
Господин Рейтингомер
новые лица облсовпрофа
Интересные места отдыха в Псковской области
на заказ стекло и зеркала
Топ уютных летних террас Пскова
 
 
 
ещё ЖКХ 28.06.2023 11:510 Псковская область получит более 470 млн на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ 28.06.2023 20:110 Михаил Ведерников провел заседание регионального штаба по газификации 28.06.2023 19:000 Как заключить соглашение о реструктуризации долга, объяснили в Фонде капремонта 28.06.2023 11:510 Псковская область получит более 470 млн на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ 28.06.2023 10:300 Ошибки проекта очистных сооружений в Порхове подтвердили эксперты 27.06.2023 11:321 «Горводоканал» прокомментировал жалобы на качество воды в микрорайоне Родина
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Михаил Ведерников провел заседание регионального штаба по газификации

28.06.2023 20:11|ПсковКомментариев: 0

Заседание регионального штаба по газификации прошло в среду, 28 июня, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи принял участие генеральный директор ООО «Газпром газификация» Сергей Густов. Участники обсудили ход догазификации в регионе и меры поддержки льготных категорий граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что на данный момент более 1,8 тыс домовладений Псковской области подключены к газораспределительным сетям. Таким образом, темпы подключения недостаточно высокие. Зато договора заключены практически со всеми заявителями – 99%. Сети доведены до границ земельных участков собственников в 11,5 тыс случаях.

В Псковской области принят и реализуется целый комплекс мер поддержки, который охватывает свыше 20 категорий граждан. Помимо выплат из средств материнского капитала людям предоставляется единовременная выплата до 100 тыс рублей на проведение газовых сетей внутри участка и приобретение оборудования. В бюджете области на эти цели предусмотрено более 26 млн рублей. Также получена федеральная поддержка на софинансирование этих расходов в сумме более 55 млн рублей.

Михаил Ведерников со своей стороны поручил усилить работу с населением в этой части.

Сергей Густов назвал Псковскую область в числе лидеров по разработанным мерам социальной поддержки населения в части программы догазификации. Он также предложил сделать акцент в оказании поддержки не на возмещении потраченных средств, а на предоставлении субсидии, что позволит принять участие в программе без привлечения средств собственников.

Михаил Ведерников эту инициативу поддержал.

«Сегодня программа догазификации в Псковской области обеспечена финансовыми и людскими ресурсами. Мы готовы к работе, в том числе, по подключению к газовым сетям объектов сферы здравоохранения и образования в регионе в рамках программы, которая стартовала в марте 2023 года», - отметил руководитель компании «Газпром газификация».

По итогам заседания губернатор обратил внимание на необходимость подключить к адресной работе с гражданами команды глав районов и сотрудников Ресурсного центра добровольчества. Кроме того, Михаил Ведерников также поручил оперативно предоставить в компанию заявки на подключение к газу объектов социальной сферы.

Программа догазификации (социальной газификации) проводится в рамках исполнения поручения президента РФ. Она подразумевает подключение домов граждан к газораспределительным сетям до границ земельных участков без привлечения средств жителей в уже газифицированных населенных пунктах. В Псковской области объемная программа догазификации региона подписана с компанией «Газпром».

Теги: #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Уверены ли вы в завтрашнем дне?
В опросе приняло участие 399 человек
28.06.2023, 21:200 Российскую школьницу насмерть сбил поезд 28.06.2023, 21:100 В Ярославской области ввели штрафы за плевки 28.06.2023, 21:000 Ошибки при заполнении уведомления об исчисленных суммах налогов назвали в УФНС 28.06.2023, 20:500 Разметку заменят на пересечении улиц Максима Горького и Конной в Пскове
28.06.2023, 20:400 Стамбул стал самым популярным туристическим направлением среди россиян в 2023 году 28.06.2023, 20:300 Знаки «Пешеходная зона» установят около Ольгинского моста в Пскове 28.06.2023, 20:200 Гусь порвал электрический провод и оставил без света 2000 домов 28.06.2023, 20:110 Михаил Ведерников провел заседание регионального штаба по газификации
28.06.2023, 20:000 Псковские росгвардейцы победили в соревнованиях по легкой атлетике 28.06.2023, 19:532 «Загубили кота»: в псковской клинике ошиблись в диагнозе и прооперировали животное без согласия владельцев  28.06.2023, 19:400 Житель Печор сдал в металлолом две теплицы соседки 28.06.2023, 19:201 Тематическая неделя приёмов граждан по вопросам соцподдержки пройдет в Псковской области
28.06.2023, 19:100 «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, упрощающий волонтерскую деятельность 28.06.2023, 19:000 Как заключить соглашение о реструктуризации долга, объяснили в Фонде капремонта 28.06.2023, 18:591 Четыре светофора на Октябрьском проспекте в Пскове будут работать синхронно 28.06.2023, 18:450 Чаще всего мошенники используют методы социальной инженерии - эксперты
28.06.2023, 18:270 Опубликована программа встречи ветеранов на Кургане Дружбы в Себежском районе 28.06.2023, 18:150 День бесплатной юридической помощи проведут в Пскове 30 июня 28.06.2023, 18:090 Троих жителей Печор осудили за совершенное 20 лет назад убийство 28.06.2023, 18:060 О площадках фестиваля «Довмонт Псковский» для детей рассказали в музее
28.06.2023, 18:040 Пятнадцать псковских призывников направили на службу в Росгвардию 28.06.2023, 18:030 Инспекция труда Псковского облсовпрофа выявила ряд нарушений в образовательном учреждении региона 28.06.2023, 18:010 Грозы и переменную облачность прогнозируют в Псковской области 29 июня 28.06.2023, 18:001 В Псковском кремли встречали слушателей программы кадрового резерва страны
28.06.2023, 18:000 Психика детей сильно пострадала из-за пандемии COVID-19 — ВОЗ 28.06.2023, 17:580 Андрей Турчак: «Единая Россия» существенно укрепила позиции в регионах 28.06.2023, 17:520 Тротуары обустраивают вдоль дороги в псковских деревнях Хотицы и Писковичи 28.06.2023, 17:470 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 июня
28.06.2023, 17:431 Илья Стрелков: Избирательная система в России развивается с космической скоростью 28.06.2023, 17:400 Продажу алкоголя запретят в Великих Луках 4 июля 28.06.2023, 17:381 Дмитрий Шахов отчитался перед федеральным омбудсменом и получил именной подарок 28.06.2023, 17:360 Регата парусных крейсерских яхт состоится под Псковом 2 июля
28.06.2023, 17:250 Учитель без «вышки»: можно ли так утолить кадровый голод? 28.06.2023, 17:090 Никаких масштабных кадровых перестановок после событий выходных не будет – Евгений Михайлов 28.06.2023, 16:590 Псковский велосипедист с нарушением слуха стал лучшим на чемпионате России 28.06.2023, 16:520 Патриотическое направление популярнее экологического среди молодежи - эксперт
28.06.2023, 16:400 Ящерица и уж позировали в лесу псковскому фотографу 28.06.2023, 16:380 Двоих иностранцев наказали в Пыталово за попытку незаконно покинуть РФ 28.06.2023, 16:350 Пути сотрудничества с библиотеками Белоруссии наметили в «Михайловском» 28.06.2023, 16:232 Профильный комитет представил перечень мер соцподдержки для многодетных семей Псковской области
28.06.2023, 16:170 Акция по сбору пластиковых крышек будет действовать на фестивале «Добрый рок» под Псковом 28.06.2023, 16:010 Евгений Михайлов: Бегство элит 24 июня неудивительно 28.06.2023, 15:590 Глава Молодежного совета Псковского облсовпрофа о планах на новом посту 28.06.2023, 15:510 Следственный комитет проводит проверку по факту отравления детей в гдовском лагере «Зеркальный»
28.06.2023, 15:470 «Экосреда»: Экопроекты в Новоржевском районе. ВИДЕО 28.06.2023, 15:430 Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали очередную партию медтехники 28.06.2023, 15:350 Насколько обоснованы сравнения мятежа ЧВК с началом 90-х годов, высказался Евгений Михайлов 28.06.2023, 15:260 Деятельность лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе приостановили после массового отравления детей
28.06.2023, 15:200 Дерево упало вдоль дороги на улице Льва Толстого в Пскове 28.06.2023, 15:100 Владимир Никитин: Я изначально был против выдвижения Александра Баева 28.06.2023, 15:070 Tele2 составила список приключений «для тех, кто видел все» 28.06.2023, 14:570 Пострадавшие на производстве в Псковской области с 1 июля получат страховые выплаты на карту «Мир»
28.06.2023, 14:510 Более 90 кинофильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове 28.06.2023, 14:380 «Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране. ВИДЕО 28.06.2023, 14:310 Коммунисты согласовали кандидата на выборы главы Псковского района 28.06.2023, 14:290 Названы самые частые фобии россиян
28.06.2023, 14:220 Псковские кванторианцы разрабатывают проектные решения для создания экопространства в Корытовском лесопарке 28.06.2023, 14:042 Коммунист Александр Баев снимает свою кандидатуру с выборов губернатора 28.06.2023, 13:590 Воду, продукты и книги из Пскова доставили в Новую Каховку 28.06.2023, 13:530 «PRO-ПРАВО»: Как обратиться к судебным приставам? ВИДЕО
28.06.2023, 13:510 Нетрезвая клиентка Wildberries устроила дебош и покусала полицейского 28.06.2023, 13:379 Турбокольцевые перекрестки появятся в Пскове в ближайшее время 28.06.2023, 13:330 Евгений Михайлов: Появление ЧВК «Вагнер» - из ряда вон выходящее событие 28.06.2023, 13:172 Владимир Кузь: Учителя без высшего образования не должны работать в школе
28.06.2023, 13:110 В Псковской области растет количество безналичных платежей 28.06.2023, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение»: Евгений Михайлов о мятеже ЧВК «Вагнер» и ситуации в стране 28.06.2023, 12:550 Развитие креативных способностей обсудят в центре «Мой бизнес» 28.06.2023, 12:440 Через медицинскую миссию «Единой России» в новых регионах прошли две тысячи волонтёров
28.06.2023, 12:371 Куклы из соломы и производство сыров: в Пскове представили туристский потенциал Красногородского района 28.06.2023, 12:270 Творческие коллективы Дома офицеров приняли участие в праздновании Дня города Витебска 28.06.2023, 12:243 Последняя перед парламентскими каникулами сессия областного Собрания назначена на 6 июля 28.06.2023, 12:070 Безопасность речных путей в Камском бассейне поможет обеспечить МегаФон
28.06.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 28.06.2023, 12:011 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 июня 28.06.2023, 11:510 Псковская область получит более 470 млн на предоставление мер соцподдержки по оплате ЖКУ 28.06.2023, 11:440 Андрей Беляев об обращениях великолучан в социальных сетях
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru