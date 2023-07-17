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ЖКХ

Во дворах хотят построить больше электрозарядных станций

18.07.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Процедура согласования установки зарядных станций на дворовых парковках до конца сегодня не регламентирована в правовом поле, поэтому нередко управляющие компании злоупотребляют своим положением, завышая в десять-двадцать раз тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные в регионах. Поэтому Министерству энергетики целесообразно внести изменения в действующие ведомственные нормативы, установив предельную стоимость присоединения электрозарядок на придомовых парковках. С таким предложением первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов обратился в письме к главе Минэнерго Николаю Шульгинову.

Копия документа имеется в распоряжении «Парламентской газеты». Если реакции на предложение не последует, в Совфеде готовы пойти дальше, разработав соответствующий законопроект, сообщил нашему изданию автор инициативы.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2023 года в России было зарегистрировано 20,7 тысячи электромобилей, что составляет всего лишь 0,05 процента от общего количества легковых машин в стране. Тем не менее направление зеленых авто считается перспективным, инициативу Минпромторга увеличить объем производства легковых электрических автомобилей поддержал  президент Владимир Путин на прошлогоднем совещании по вопросам развития автопрома.

И все предпосылки для этого имеются. Так, по данным РБК, в 2022 году на липецком заводе «Моторинвест» начали выпускать электрокары под новым брендом Evolute. Предполагается, что модельная линейка передового авто будет состоять из двух кроссоверов, седана, минивэна и внедорожника. Все эти машины будут участвовать в программе льготного автолизинга.

Концерн «Москвич» в прошлом году представил модель «Москвич 3е», созданием электрокаров решил заняться и оборонный концерн «Алмаз-Антей». Первый ходовой прототип кроссовера носит название «E-Neva».

На «АвтоВАЗе» также не отстают от конкурентов: в прошлом году здесь приступили к разработке принципиально нового е-кара на базе «Ларгуса». Первый прототип был показан в Ижевске, где и планируют основной выпуск этой модели, ранее сообщил в интервью «Парламентской газете» президент автоконцерна Максим Соколов.

«Выпуск опытной партии намечен на конец 2023 года, а со следующего планируем запустить конвейерное производство и продажи «е-Ларгуса». Подчеркну, именно этот автомобиль является самым высоколокализованным российским автомобилем из всех выпускаемых с недавнего времени в нашей стране электрокаров», — сказал президент компании.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что для роста популярности электромобилей «необходимо в первую очередь создавать для них сопутствующую инфраструктуру, в частности, зарядные станции».

С такой постановкой вопроса согласен и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Потому что инфраструктуры для их подзарядки практически нет, а стоимость киловатта энергии на коммерческих зарядках довольно высокая», — пояснил он нашему изданию.

По данным СМИ, в стране на сегодня насчитывается более 26 тысяч АЗС, тогда как электрических заправок всего 1600.

Развитию электротранспорта помогло бы обустройство зарядными станциями дворовых парковок, но тут возникают сложности. Процедура согласования всего этого процесса до конца сегодня не регламентирована, что позволяет управляющим компаниям завышать в десять-двадцать раз тарифы на технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные в регионах. К примеру, в Амурской области по региональным расценкам подключить 15 кВт стоит примерно 45 тысяч рублей, но в иных регионах прайс «управляек» доходит за ту же самую операцию до 750 тысяч рублей, напомнил сенатор Иван Абрамов. А такие перегибы на местах мало способствуют развитию инновационного вида транспорта, добавил он.

В письме министру энергетики сенатор подчеркивает, что «подобная практика со стороны управляющих компаний создает искусственные ограничения по использованию электротранспорта и служит препятствием для его развития».

Вместе с тем создание доступной инфраструктуры, убежден парламентарий, пойдет на пользу не только владельцам е-каров, но и государству. «Заряжать такой автомобиль предпочтительно ночью, когда тариф дешевле. В это время суток электричество не востребовано, жизнь стихает, а между тем атомные и ГРЭС продолжают вырабатывать энергию, которую нужно потреблять. Поэтому постройка на придомовых парковках зарядных станций — это, в принципе, дело, выгодное для экономики», — уточнил сенатор.

И так как завышенные цены со стороны управляющих компаний замедляют процесс повсеместного создания такой комфортной электропитательной среды, Абрамов предлагает Минэнерго своими ведомственными актами ограничить стоимость технологического подключения зарядных устройств к электрическим сетям на придомовых парковках. Главное условие —  чтобы цена не превышала утвержденную обоснованную стоимость технологического подключения к электросетям в соответствующих регионах.

Если в министерстве не сочтут нужным прислушаться к разумным доводам, сенатор намерен идти дальше: инициировать поправки, утверждающие полезную норму уже на законодательном уровне.

Источник: Псковская Лента Новостей
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