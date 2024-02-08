ЖКХ

Чего ждать в квитанциях за отопление после аномальных морозов, объяснили псковичам

Чего ждать в квитанциях за отопление после аномальных морозов, объяснили псковичам в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению зависит от следующих факторов:

оснащенности дома общедомовым прибором учета тепловой энергии на отопление, его рабочего состояния;

технических характеристик многоквартирного дома (этажность, год постройки, материал стен).

В многоквартирных жилых домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии с декабря 2022 года, расчет размера платы за отопление производиться равномерно за все расчетные месяцы календарного года, исходя из утвержденных приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23 ноября 2022 года №157-н нормативов потребления тепловой энергии.

«На первый взгляд может показаться, что жителям без приборов учёта повезло. Они заплатят фиксированную сумму. Не стоит забывать, что платят они круглый год. Если просчитать всё в круг (все 12 месяцев), то сумма выйдет больше. По чьим кошелькам морозы ударят сейчас – это те жители, в домах которых установлены общедомовые приборами учета, напомним, что объем потребления тепловой энергии определяется по показания приборов, но плата выставляется только за отопительный сезон. Говоря простыми словами, мы платим сейчас, а в межсезонье нам приходят нулевые квитанции», - уточнили в ПТС.

Так, среднесуточная температура наружного воздуха в декабре 2023 года составила -3,3 °С, в январе 2024 года - минус 7,83° С. Понижение среднесуточной температуры было в два с лишним раза. Но суммы в квитанциях в 2 раза не увеличатся, максимально они могут отличаться на 20%.

«Управляющие организации имеют возможность влиять на расход тепловой энергии. В новогодние праздники к нам поступали не только жалобы на жару, но и на холод в квартирах. Соответственно, в квартирах, где было жарко - тепловой энергии потреблялось больше, где было прохладнее - там меньше. Отсюда и разница в потреблённых гигакалориях. Мы не устанем вам напоминать о том, что расход тепловой энергии в многоквартирных домах зависит не только от температуры теплоносителя, но от состояния внутридомового оборудования, сетей и качества их обслуживания», - объяснили в ПТС.

В силу пункта 3 части 11 статьи 161 ЖК РФ лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, выступает «единым окном» для приема жалоб потребителей на нарушение качества предоставляемых коммунальных услуг и обязано отвечать за качество предоставляемых коммунальных услуг внутри многоквартирного дома в части надлежащего содержания внутридомовых инженерных коммуникаций, тогда как ресурсоснабжающая организация отвечает за качество коммунальных услуг, предоставленных до границы внутридомовых инженерных коммуникаций.