ЖКХ

«Псковские тепловые сети» рассказали о сроках благоустройства городских территорий после ремонтных работ

Основную часть работ по благоустройству поврежденных в результате ремонта дорог и участков зеленых зон невозможно проводить в зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

«За последнюю неделю в разных социальных сетях стали появляться всякие фотографии с нарушенным благоустройством. Часть из которого является и нашей "заслугой". Если вы следите за нашими официальными ресурсами, то прекрасно знаете, какое у нас беспокойное хозяйство», – написали в «Псковских тепловых сетях»

Если работы по благоустройству необходимо проводить на зелёных зонах, это сделать проще, чем в случаях, когда приходится раскапывать пешеходные дорожки, парковочные места, проезжие части, ломать плитку и бордюрный камень, указали в ПТС.

«Естественно, всё это отражается на внешнем облике нашего города. Нам тоже не приносит морального удовольствия крушить и ломать всё вокруг. Но как без раскопки ликвидировать утечку трассы, которая проложена в земле?» – добавили на предприятии.

Часто в социальных сетях высмеивают работников различных предприятий, которые кладут асфальт в воду или поверх снежного покрова.

«Мы в этой области не большие эксперты, но что-то нам подсказывает, что так не стоит делать. Тогда следующий вопрос: как провести восстановление асфальтового покрытия в зимний период? Да никак. Максимум, что можно сделать — это засыпать всё щебнем, а потом ждать, пока земля оттает. Затем всё вскрыть, сделать основание под асфальтирование, а только потом уложить асфальт», – пояснили в «Псковских темловых сетях».

Благоустроить зелёную зону значительно проще, чем асфальтное покрытие. Необходимо засыпать траншею, подождать, пока всё оттает, завезти плодородный грунт, разровнять и засеять травой. При этом заниматься посадкой в зимний период также невозможно.

При этом на предприятии отметили, что «не все, что разрыто в городе — это их рук дело». Яркий пример - улица Рокоссовского, где проходят тепловые сети, но исполнителем работ была другая организация.

«Мы ведём реестр всех проводимых предприятием ремонтных работ, которые систематизированы по срокам реализации. Как только погода нам позволит проводить полноценное благоустройство, мы сразу займёмся зелёными зонами. Это первая очередь. В настоящее время готовится конкурсная документация на асфальтирование. Конкурс будет разыгран к моменту открытия асфальтных заводов. После чего подрядчики начнут восстанавливать асфальтное покрытие. Мы искренне просим у жителей прощения за доставленные неудобства, которые связаны с нашими работами. Но и вы нас поймите, мы не хотим быть посмешищем в глазах общественности и по 100 раз переделывать одни и те же работы. Лучше немного подождать и сделать всё один раз и качественно», – заключили на предприятии.