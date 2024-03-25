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«Псковские тепловые сети» провели общедомовое собрание по вопросу перекладки магистральной трассы к военному госпиталю

«Псковские тепловые сети» провели собрание жильцов дома №17 по вопросу перекладки магистральной трассы на улице Красноармейской в Пскове. Эта трасса будет обеспечивать теплом новый военный госпиталь, в строительстве которого предприятие принимает активное участие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковских тепловых сетей».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

На данном этапе есть два варианта, по которым могут развиваться события.

«Самый простой с методической точки зрения - перекладка действующей трассы на больший диаметр. У любой монеты есть две стороны. За методической простотой скрывается практический ад. Действующая трасса проходит по подвалу. Она имеет диаметр 200 миллиметров. По проекту его нужно увеличить до 300 миллиметров. Это значит, что всю старую трассу необходимо вырезать и достать из техподполья, а на её место завести новую. Чтобы провернуть эту спецоперацию, мы должны разломать часть стены и несколько месяцев беспокоить жителей звуками работающих средств малой механизации, постоянными хождениями по подвалу. Плюс: грязь, мусор, шум и все те прелести, которые сопровождают ремонтные работы. Если резюмировать всё это, то спокойной жить собственникам не видать», – рассказали на предприятии.

Инженеры «теплосетей» придумали другой вариант. По зеленой зоне проходит старая бросовая трасса, её нужно вскрыть, проложить все коммуникации и сделать хорошее и качественное благоустройство.

«Второй вариант является выигрышным для всех. Жители живут спокойно, их дом никто не трогает. Мы можем аккуратно проложить свои сети большими хлыстами, что кратно сократит время проведения ремонтов. Кажется, какие здесь могут быть подводные камни? Но они есть. Наше предприятие не может своевольно менять проектную документацию и вторгаться на придомовую территорию. Все подобные решения запускаются в работу только с согласования собственников», – добавили в ПТС.

Именно для этих целей директор предприятия Игорь Максимов инициировал встречу с жильцами дома №17. В общей сложности собралось чуть меньше половины всех собственников жилья. Девяносто от собравшихся поддержали идею с выносом действующей трассы на зелёную зону.

«Благодаря сознательности и ответственности жильцов было принято решение провести заочное голосование (поквартирное). Это связано с процессуальными тонкостями оформления протокола общего собрания и принятия решения. Нам необходимо было понять главное - согласятся жители на вынос трассы или нет. И мы это поняли. Дальше дело за управляющей организацией. Получив итоговый протокол, мы сможем начать комплектацию всей необходимой трубной продукции. Это важно ещё и потому, что для разных видов прокладки сетей используются разные виды изоляции. Об этом тоже нельзя забывать», – отметили на предприятии.

Всех жильцов волновал один очень важный и болезненный вопрос. Он связан с благоустройством. Игорь Максимов не просто так лично приехал выступать на это собрание. Он пообещал жителям, что лично будет следить за ходом работ и последующим благоустройством.

«Мы не просто проведем благоустройство, а сделаем качественную планировку территории, которая включает: завоз плодородной земли, выравнивание газона и засевание травой. Если пострадает хоть одно дерево, то на его месте появится новое. Наше предприятие никогда не бросает слов на ветер», – заключили «Псковские тепловые сети».