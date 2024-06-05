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Прогладывать газопровод в частном секторе в Пыталово начнут с 10 июня

06.06.2024 20:07|ПсковКомментариев: 0

Работы по догазификации частного сектора в Пыталово, расположенного за железной дорогой, начнутся с 10 июня с улицы Победы и продолжаться не менее трех месяцев. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале. 

Фото: Telegram-канал Веры Кондратьевой

Вера Кондратьева подвела основные итоги рабочей встречи с представителями ООО «СК Монолит» по организации работ. Всего проложат более девяти километров газопровода, догазифицируют 94 домовладения. Также подрядчик проведет благоустройство территорий после земляных работ в рамках обязательств.

«Уважаемые друзья! Подрядная организация и администрация округа заинтересованы в оперативном проведении работ. Все возникающие вопросы будут отрабатываться без промедления. Прошу с пониманием относится в временным неудобствам», - добавила глава округа. 

Теги: #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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