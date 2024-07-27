ЖКХ

Две многоэтажки в Печорах сменили «управляйку» на ООО «Новый квартал»

Многоквартирные дома на улице Юрьевской, 77 и Юбилейной, 7 в Печорах с 1 августа перешли под управление ООО «Новый квартал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей организации.

Фото здесь и далее: ООО «Новый квартал»

«Мы уже составили план первоочередных работ и приступили к обслуживанию данных домов. Сейчас занимаемся решением самых наболевших коммунальных вопросов, которые накопились у жителей», - рассказали в ООО «Новый квартал».

Напомним, ранее под управление ООО «Новый квартал» перешли многоэтажки на Октябрьской площади, 1 и Заводской, 3Б в Печорах. Люди были недовольны работой своей управляющей компанией, которая на протяжении долгого промежутка времени оказывала некачественные услуги. Попытки достучаться до УК не приносили результатов, поэтому собственники решили её сменить. В ходе общих голосований были приняты решения о переходе в УК «Новый квартал».

«В настоящее время все бюрократические процедуры и судебные разбирательства, в которых пришлось участвовать собственникам из-за сопротивления предыдущих управленцев, позади. Мы провели ряд встреч с жильцами, в ходе которых выяснили наиболее проблемные точки, над устранением которых уже работаем. Благодарим собственников за оказанное доверие! Напоминаем, что не управляющая компания выбирает жителей, а жители нанимают её на работу для того, чтобы услуги оказывались качественно и своевременно», - добавили в ООО «Новый квартал».