ЖКХ

«Новый квартал» продолжает облагораживать территорию многоквартирных домов в Печорах

Управляющая компания «Новый квартал» продолжает облагораживать территорию многоквартирных домов в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фотографии: «Новый квартал»

«В минувшие выходные занимались благоустройством на улице Юрьевской, 77 и улице Юбилейной, 7, где под руководством предыдущих управленцев всё заросло бурьяном», — рассказали в «Новом квартале».

Сотрудники компании ликвидировали заросли бурьяна, подрезали кусты, произвели покос травы, привели в порядок клумбы, очистили тротуары.

«Теперь придомовая территория выглядит аккуратной и радует жильцов», – отметили в управляющей компании.

Напомним, указанные дома перешли под управление под управление «Нового квартала» с 1 августа. С учётом пожеланий собственников был составлен план первоочередных работ.