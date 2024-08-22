Активная работа сотрудников «Горводоканала» позволила предприятию выйти из финансового кризиса — Константин Болотин

Активная работа сотрудников «Горводоканала» позволила предприятию выйти из финансового кризиса. Об этом директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«В те времена основным триггером создания такой тяжелой финансовой ситуации был кредит на строительство подземного водозабора, полученный у европейского банка. Под этот кредит была дана государственная гарантия, но расчет тарифа был проведен без учета необходимости погашения кредита, в тариф заложили только погашение процентов. Для погашения кредита приходилось выдергивать деньги из оборотных средств», – сказал Константин Болотин.
Результатом этого стали финансовые затруднения, которые не позволяли обновлять материально-техническую базу, приводили к сложностям в выплатах заработной платы работникам и сокращениям.
Он отметил, что успехи «Горводоканала» – заслуга всех работников предприятия.
«Нам удалось сформировать хорошую команду и я рад, что они у нас есть. Специалисты, без преувеличения, сильные», – заключил Константин Болотин.