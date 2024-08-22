ЖКХ

Активная работа сотрудников «Горводоканала» позволила предприятию выйти из финансового кризиса — Константин Болотин

Активная работа сотрудников «Горводоканала» позволила предприятию выйти из финансового кризиса. Об этом директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В те времена основным триггером создания такой тяжелой финансовой ситуации был кредит на строительство подземного водозабора, полученный у европейского банка. Под этот кредит была дана государственная гарантия, но расчет тарифа был проведен без учета необходимости погашения кредита, в тариф заложили только погашение процентов. Для погашения кредита приходилось выдергивать деньги из оборотных средств», – сказал Константин Болотин.

Результатом этого стали финансовые затруднения, которые не позволяли обновлять материально-техническую базу, приводили к сложностям в выплатах заработной платы работникам и сокращениям.

«Нам приходилось сокращать сотрудников, чтобы оставаться на плаву. Очень долгое время нас игнорировали в вопросе изменения тарифной политики. В конечном итоге после прихода Михаила Ведерникова, который привлек деньги из президентского фонда, мы погасили кредит перед банком. Это позволило нам стабилизировать финансовую политику, впоследствии изменить тариф и вкладывать больше денег в оборудование, реконструкцию и модернизацию», – добавил директор «Горводоканала».

Он отметил, что успехи «Горводоканала» – заслуга всех работников предприятия.

«Нам удалось сформировать хорошую команду и я рад, что они у нас есть. Специалисты, без преувеличения, сильные», – заключил Константин Болотин.