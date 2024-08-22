ЖКХ

Начались строительные работы для догазификации деревни Ветошка Псковского района

Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,5 км для газификации деревни Ветошка Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Новые сети позволят газифицировать 28 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 14 заявок от жителей этого населенного пункта, все переведены в договоры.

Одновременно планируются работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.