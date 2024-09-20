ЖКХ

С начала года в Псковской области зафиксировали 37 нарушений на узлах учета газа

С начала 2024 года метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» провели 2173 проверки объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Выявлено 37 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учета газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление свыше 570 тысяч кубических метров природного газа.

«Наши специалисты регулярно осуществляют метрологический контроль для точности измерения объема потребляемого газа, что позволяет достигать точности и в расчетах», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.