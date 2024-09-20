ЖКХ

Отопительный сезон в Великих Луках начнут поэтапно

Отопительный сезон в Великих Луках начнут поэтапно, в соответствии с температурным режимом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

По действующему законодательству, подача тепловой энергии в жилые дома начинается при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней устанавливается меньше +8 градусов.

В настоящее время завершается подготовка оборудования и оформление соответствующих документов.

Как и всегда, в первую очередь тепло поступит на объекты социальной сферы – в больницы, поликлиники, детские сады, школы и детские учреждения. Сейчас ежедневно ведется мониторинг температурного режима в помещениях социальных объектов.

Напомним, что отопление в Пскове планируют включить 1 октября.