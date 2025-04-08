Общество

Россияне столкнулись с трудностями при денежных переводах по СБП

Национальная система платежных карт зафиксировала увеличение времени обработки операций через Систему быстрых платежей, говорится в сообщении НСПК.

«Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников. Все системы НСПК работают штатно», — заявили в компании.

По данным сервиса мониторинга сбоев Downdetector, ранее в четверг пользователи сообщали о нарушениях в работе сервисов Т-Банка, «Т-Инвестиций», ПСБ и СБП. Так, в пиковый период число жалоб на работу Т-банка превышало 1200, пишет РИА Новости.