Борис Елкин: Решение о включении отопления примем в конце недели

Финальное решение о включении отопления в Пскове будет принято лишь после дополнительного изучения актуальной погоды и свежих прогнозов, которые детально изучат в конце текущей недели, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Массовый запуск отопления в такой ситуации может привести к тому, что к субботе и воскресенью во многих квартирах может стать дискомфортно, отметил глава города.
«Рассматриваем возможность включения отопления на следующей неделе, однако финальное решение будет принято лишь после дополнительного изучения актуальной погоды и свежих прогнозов, которые детально изучим в конце текущей недели. Об итоговом решении оповестим управляющие компании и коммунальных работников», - заключил Борис Елкин.