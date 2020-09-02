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Псковская ГИБДД призывает водителей не спешить

ГИБДД УМВД России по городу Пскову предупреждает автолюбителей о том, что в связи с изменениями погодных условий необходимо строго соблюдать требования дорожной безопасности.

«Заморозки в ночное время и туманы в утренние часы дают о себе знать, осложняя жизнь автомобилистов. Ухудшается видимость на дорогах, транспортные средства становятся менее послушными в управлении. При таких обстоятельствах риск попасть в дорожно-транспортное происшествие существенно возрастает. В утренние часы наблюдаются гололедные явления. Дополнительные трудности создает и дождь.

В межсезонье очень опасна гололедица в утренние часы. В первую очередь, она проявляется на эстакадах и мостах, поскольку они продуваются ветрами и промерзают гораздо быстрее.

С учетом складывающейся дорожной ситуации ГИБДД рекомендует водителям выбирать оптимальный скоростной режим (лучше двигаться на пониженной передаче), увеличивать дистанцию до идущего впереди транспортного средства, соблюдать осторожность при совершении маневров.

Отправляясь в путь, постарайтесь иметь запас времени, чтобы не спешить по ходу следования», - говорится в сообщении ГИБДД.