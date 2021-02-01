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Михаил Ведерников назвал важный аргумент в пользу строительства завода «Титан-Полимер»

Якорный инвестор ОЭЗ «Моглино» - псковский завод «Титан-Полимер» перечислил в прошлом году в бюджет Псковской почти 90 млн рублей, фактически еще даже не начав работу. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в соцсети Instagram в своем еженедельном видеообращении.

«Прежде всего хочу отметить, что реализация проекта идет достаточно динамично, несмотря на все сложности прошедшего года. Более того в прошлом году, еще фактически не начав работу, инвестор уже перечислил в бюджет более 90 млн рублей. Еще один важный момент касается второй очереди проекта. Он вызвал наибольшее количество вопросов у общественников. Как я и говорил ранее, его реализация не стартует до тех пор, пока мы не убедимся в его безопасности для здоровья жителей регион», - подчеркнул он.

При этом губернатор отметил, что получил еще один важный дополнительный аргумент в пользу реализации проекта и его безопасности.

«Основной компонент для производства - терефталевая кислота - постановлением главы Роспотребнадзора отнесена к веществам III класса опасности – так называемым «умеренно вредным» веществам. Это так называемые умеренно вредные вещества. К ним, например, относятся нефтепродукты, отходы жизнедеятельности животных, сивушные масла и отдельные виды красочных материалов. Конечно, такие вещества тоже требуют внимательного подхода, но используются они буквально повсеместно», - отметил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что класс опасности самого производства будет определен по окончании проектирования. Проектно-сметная документация еще разрабатывается, а проекту еще предстоит пройти госэкспертизу. «Будем обязательно открыто информировать вас о появляющейся информации», - заверил Михаил Ведерников.