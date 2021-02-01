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Новый масленичный «обряд» придумали гости пушкинского Бугрово

Фото из официального сообщества музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети.

Неожиданный масленичный «обряд» изобрели гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», приехавшие в Бугрово, чтобы отпраздновать здесь любимый народный праздник, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

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Творчески развивая традицию нашептывать на подол масленичному чучелу свои беды и неприятности, чтобы несчастья ушли в костёр вместе с традиционной куклой, туристы поделились с Маслёной… своими противовирусными масками. Так участники фольклорной программы решили сделать своеобразный «заговор» на скорейшее окончание пандемии.

Напомним, что масленичную неделю в «Михайловском» начали чуть раньше: не с 8 марта, как по календарю нынешнего года, а с наступивших выходных. На мельничном подворье в музейном комплексе в Бугрово сегодня уже провели первую интерактивную фольклорную программу «Не житье, а масленица!». В основу её сценария легли фрагменты из стихов и прозы Пушкина, а ещё — лучшие образцы местного игрового, литературного и музыкального народного наследия. «Играть масленицу» в музее будут с 6-го по 8-е, а потом с 10-го по 14 марта.

В «Михайловском» настоятельно советуют заранее спланировать посещение музея и специальных программ на масленичной неделе. По опыту прошлых лет известно, что фольклорные «гуляния» и тематические экскурсии в эти дни пользуются большой популярностью. Но число их участников из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и небольших пространств даже самого широкого, по псковским крестьянским меркам деревенского двора ограничено. Так на сеанс фольклорной программы музейщики в этом году могут пригласить одновременно не более 25 человек, а на экскурсию и того меньше — до двадцати. Заказать билеты можно по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в дни и часы работы музея, то есть со среды по воскресенье включительно.