Новости

Профилактический рейд в Дновском районе провели сотрудники МЧС с уполномоченным по правам ребенка

Начальником отдела надзорной деятельности по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, а также с представителем ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Дновского района» проведен профилактический рейд на территории Дно и деревни Скубры Дновского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда осуществлены подворовые обходы и посещены места проживания многодетных семей. С гражданами проведены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, разъяснены требования противопожарного режима в Российской Федерации.

До населения также доведена информация о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности домовладений.