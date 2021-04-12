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Александр Козловский: Молодежи нужно давать возможность проявить себя

28.06.2021 20:55|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский обсудил с великолукской молодежью актуальные проекты и инициативы ребят. За круглым столом собрались представители регионального Молодежного парламента, Великолукского Центра добровольчества, «Юнармии», городского студенческого совета, волонтеры акции «Мы вместе», а также участники городских, региональных и всероссийских конкурсов, фестивалей и форумов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Приветствуя ребят, Александр Козловский отметил, что молодежь Великих Лук всегда отличалась активностью. Ребята добиваются успеха в учебе и спорте, творчестве и общественной деятельности.

В ходе встречи юноши и девушки рассказали о своих проектах-победителях региональных и федеральных конкурсов грантов, а также поделились новыми идеями, которые требуют поддержки.

Так, победитель всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках форума «Территория смыслов. Псковская область» Елена Нестерова презентовала свой проект «Познаем мир играя». На стадии подготовки к форуму Елена заручилась поддержкой Александра Козловского.

«Мы выявили, что наиболее актуальной социальной проблемой является обучение, развитие, воспитание и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В механизме нашего проекта – инклюзивная практика. Мы поможем детям развить мелкую моторику, координацию движения и образное мышление через обучающие мастер-классы и знакомство с культурой народных игр», – рассказала Елена. Старт проекта планируется в ближайшее время. Он предусматривает выездные обучающие мастер-классы и создание базы видеоуроков на тему поделок из крупы и лепки из соленого теста.

Александр Козловский подчеркнул, что проект Елены Нестеровой является хорошим примером решения проблем, с которыми сталкиваются дети с ОВЗ.

Об уникальном проекте «Первый исторический» рассказал его руководитель Артем Баринов, начальник штаба местного отделения «Юнармии». Проект предполагал изучение истории Первой мировой войны. Его участники успешно прошли две онлайн-викторины, а также подготовились к главному мероприятию – первому в Псковской области юнармейскому балу. На паркет вышли юнармейцы и кандидаты в ряды движения «Юнармия», к балу они готовились на протяжении нескольких месяцев.

«Бал длился четыре часа. У нас было три танцевальных отделения. Все получилось ярко, красочно и эмоционально. Ребята в условиях временного коллектива общались без телефонов, они объединились и теперь вместе участвуют в различных мероприятиях из жизни города», – отметил Артем и в качестве примера привел субботник по разбору завалов после урагана в Великих Луках.

Александр Козловский отметил важность проектов, протянутых во времени. «Ребята получают возможность лучше познакомиться друг с другом, сформировать новый круг общения. Такие мероприятия надо проводить чаще, привлекать новых ребят, давать им возможность проявить себя», – сказал депутат Госдумы.

На встрече присутствовали и участники мероприятий всероссийского уровня. Так, студентка Великолукского филиала ПсковГУ, активистка городского студенческого совета, призер интеллектуальных олимпиад и викторин Елизавета Кайцова рассказала о своем участии во всероссийском фестивале «Большая перемена» в Москве. Она поблагодарила Александра Козловского за помощь в организации поездки, ведь девушка в числе первых из Великих Лук отправилась на этот фестиваль.

«Встречи такого уровня привлекают, заряжают энергией, ведь здесь собираются инициативные и талантливые ребята, готовые трудиться на благо своего региона и страны. Также подобные фестивали дают возможность реализовать свои проекты, а это мотивирует», – сказала Елизавета. Девушка прошла во второй этап фестиваля «Большая перемена».

Елизавета Кайцова поинтересовалась возможностью посещения Госдумы. «Александр Николаевич, знаю, что для ребят Вы организовываете поездки в Госдуму. Я хочу связать свою жизнь с политикой. И было бы очень интересно побывать в месте, где решаются вопросы, касающейся всей страны. Это очень мотивирует», – обратилась студентка к Александру Козловскому. В ответ парламентарий сообщил, что на сегодняшний день уже организовано более 20 поездок. «Есть возможность посетить Госдуму, можем такую поездку организовать для великолукских ребят», – сказал он.

Далее студентка Великолукского филиала ПГУПС Екатерина Бортник поделилась впечатлениями от поездки на Российскую студенческую весну, которая в этом году проходила в Нижнем Новгороде. Девушка впервые представляла Псковскую область на финальном этапе данного фестиваля. Она выступала в двух направлениях – «Вокал» и «Художественное слово». На встрече с депутатом Госдумы и великолукской молодежью Екатерина прочитала стихотворение Светланы Асадовой «Две подруги», которое она представила на суд жюри в Нижнем Новгороде.

В продолжение встречи великолукские ребята поделились с Александром Козловским своими инициативами, а также попросили совета и помощи в их реализации. В частности, начальник отдела по молодежной политике города, заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Яна Васюцкая рассказала об идее арт-фестиваля. Социальная инициатива готовится вместе с преподавателями мобильного «Кванториума». Предполагается на одной площадке собрать представителей разных субкультур. «Хотели бы установить временные мольберты для граффитчиков, организовать открытие площадки, на которых можно будет учиться раскрашивать одежду и танцевать», – рассказала Яна и отметила, что в качестве площадки для проведения арт-фестиваля рассматривают территорию Луки Парка. По ее словам, это современное пространство, оно идеально подходит под задумку авторов арт-фестиваля.

«Отличная идея. Давайте его реализовывать, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Готов помочь», – сказал Александр Козловский.

Поддержку депутата Госдумы получило и предложение заместителя руководителя СПО ВГСХА по воспитательной работе Надежды Основской о проведении единого «веревочного курса» для студентов коллеже и отделений СПО города. «У нас есть традиционное мероприятие – «Неделя первокурсника», в рамках которого проходит веревочный курс. Есть переходящий кубок, студентов очень нравится мероприятие. Предлагаем провести его для всех студентов отделения СПО и колледжей», – поделилась Надежда.

Александр Козловский подчеркнул, что считает подобного рода мероприятия очень важными для студентов. «Они полезны для ребят, объединяют. Поддерживаю и готов принимать участие в его реализации. Необходимо продумать детали, скооридинировать действия», – добавил он.

В завершение Александр Козловский вручил участникам встречи благодарственные письма и пожелал им найти свою нишу и реализовать себя. Парламентарий выразил готовность ребятам и в дальнейшем оказывать поддержку в реализации их инициатив.

Теги: #Единая Россия #молодежь #встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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