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Александр Котов осмотрел площадку плюсского детсада перед предстоящим благоустройством

09.08.2021 18:37|ПсковКомментариев: 0

Прогулочную территорию детского сада в Плюссе осмотрел в ходе рабочей поездки в округ председатель регионального парламента Александр Котов. Вместе со спикером на объекте побывал глава района Виталий Аршинов и депутат областного Собрания Геннадий Григорьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» Вера Тихонова провела гостей по пустым площадкам – перед предстоящим благоустройством здесь демонтировали старые прогулочные веранды и снесли деревья. «Сами сажали, сами теперь расчищаем – слишком все заросло», - рассказала руководитель.

Ремонтные работы будут проводить две подрядные организации: одна выполнит благоустройство с асфальтированием, вторая установит девять веранд по числу групп. Изначально предполагалось, что все работы войдут в один лот, но объявленные несколько раз торги не привели к результатам – выросли цены на материалы, и предложенная смета не заинтересовала ни одну строительную организацию. Наконец, было принято решение в пределах тех же лимитов провести две закупки, отказавшись от некоторых видов работ. «Родители волнуются, спрашивают, почему лето проходит, а работы так и не сделаны. Мы и сами ждем. Все устали от бесконечного ремонта», - поделилась Вера Тихонова.

Ремонт детского сада в Плюссе начался еще в 2012 году. Тогда деньги были экстренно выделены на ремонт двух групп – это решение полностью закрывало очередь в детский сад в Плюсском районе. Но выборочный подход предопределил судьбу учреждения на десятилетие вперед: с тех пор большой детский сад ремонтируется поэтапно и постоянно, работы так и не завершились. Нет очереди – нет возможности участвовать в программе, нет устойчивого финансирования. В этом году удалось получить деньги на благоустройство территории, но до сих пор ждут ремонта несколько групп, инженерные сети, кровля и фасад. Очередная надежда муниципалитета связана с участием в программе комплексного развития сельских территорий, заявка подана.

«Если не получится по этой программе, будем искать другие возможности – снова из областного бюджета», - прокомментировал решение Александр Котов. По мнению спикера, ремонт детского сада в Плюссе затянулся на непростительно долгое время. «Понятно, что объект достаточно серьезный, ремонта требовало всё здание, причём, как внутри, так и снаружи. Но так нельзя ремонтировать объекты. Пусть в два этапа – год-два, но не десять же лет. Необходимость выделения каждой очередной суммы приходилось доказывать», - отметил депутат.

Александр Котов выразил надежду, что погодные условия и своевременное финансирование позволят в короткие сроки выполнить запланированные работы: «Муниципальные контракты заключены, требуется авансирование, чтобы подрядчики могли приступить к работе. Очень надеюсь, что средства на эти цели в самое ближайшее время поступят из областного бюджета на счет муниципалитета».

Председатель областного Собрания также напомнил, что на федеральном уровне не так давно было принято решение о финансировании не только нового строительства, но и капитального ремонта существующих учреждений образования. Если бы это было возможно раньше, плюсский детсад подошел бы по всем параметрам. «Таким образом можно с меньшими финансовыми затратами и получить тот же самый результат – создать для детей комфортные условия, отвечающие всем требованиям и стандартам», - резюмировал Александр Котов.

Здание детского сада в Плюссе было построено в 1990 году. Дошкольное учреждение посещает 160 детей, в летнее время – 80. Очереди в детский сад в Плюсском районе нет.

Теги: #Плюсский район #детский сад #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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