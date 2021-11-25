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Андрей Козлов назвал правильной инициативу о введении почетных званий в сфере строительства и ЖКХ

Звания «Заслуженный строитель Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» планируют учредить в регионе. Соответствующие изменения в областной закон о наградах рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 22 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов рассказал, что звания будут присваиваться не более чем 10 работникам в каждой из сфер ежегодно.

«Каким категориям будут присваиваться звания?» - решил уточнить депутат Владимир Кузь. Сергей Грахов объяснил, что звания смогут получить сотрудники любых строительных организаций и организаций в сфере ЖКХ, независимо от форм собственности.

«В других регионах есть такие звания?» - поинтересовался Владимир Кузь. «Есть. Не только в регионах с высокой бюджетной обеспеченностью», - сказал председатель областного комитета по строительству и ЖКХ.

«Кто будет принимать решения о присвоении званий?» - задал вопрос депутат Антон Минаков. Сергей Грахов отметил, что этот порядок утвержден региональным законодательством.

Председатель парламентского комитета Андрей Козлов поинтересовался, каждому ли обладателю звания будут выплачивать по 25 тысяч рублей. «И работникам ЖКХ, и строителям», - уточнил Сергей Грахов.

«Инициатива правильная и разумная. Отрасли непростые», - резюмировал Андрей Козлов.

Гражданину, удостоенному звания, будет вручаться нагрудный знак и удостоверение к нагрудному знаку, а также выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25 000 рублей.