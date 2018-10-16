Недвижимость

Малоквартирный дом с индивидуальным отоплением активно возводится на Запсковье

Малоквартирный дом с индивидуальным отоплением активно возводится в Пскове по адресу: ул. Гдовская, 25.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковской инвестиционной компании», в настоящее время возведена коробка кирпичного дома.

В одноподъездном 5-этажном доме будет всего 40 квартир, планировка каждой из них продумана до мелочей.

Новостройка из высококлассного кирпича возводится в спокойном и одновременно развитом районе Пскова со сложившейся и при этом постоянно развивающейся инфраструктурой.

Отдельный бонус для будущих новоселов – индивидуальное отопление.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года.