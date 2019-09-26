Недвижимость

Дом от А до Я: все для уюта, комфорта и безопасности

Если ваш идеальный дом не радует глаз и не дарит ощущение комфорта, то возможно, интерьеру не хватает нескольких деталей - красивых окон, дверей, качественной мебели, отличной бытовой техники или мягкого ковра... Способов создать уютную атмосферу – множество. Рассказываем, где найти то, что станет завершающим штрихом в доме, куда хочется возвращаться.

«Завод Оконная мануфактура»

700-003, 8-911-892-63-68

okonman.com

vk.com/okonman

Instagram.com/okonmanpskov

Юбилейная, 89 (8112)700-003

Петровская, 20 (8112)67-28-28, +7 (911)896-34-21

Ижорского бат., 40-а (8112)69-14-19, 8 (981) 351-10-16

Октябрьский пр., 39 (8112) 700 002, +7 (911) 359-26-49

Адреса офисов в Великих Луках, Острове, Пушкинских Горах, Порхове - по ССЫЛКЕ

Проверено: псковичи с обычными окнами просыпаются в воскресное утро из-за уличного шума и гудения машин за окном, а псковичи с окнами от «Завода Оконная мануфактура» - спят в свое удовольствие. Секрет спокойствия и гармонии прост: отличный уровень звукоизоляции, который обеспечивается качественными окнами.

«Завод Оконная мануфактура» — это завод полного цикла, который начал свою работу в 2005 году. Производство находится в г. Пскове, ул. Ижорского бат., 40-а. Завод производит конструкции из ПВХ и алюминиевого профилей, стеклопакеты, нестандартные и крупногабаритные изделия, ламинацию и тонировку и пр.

Офисы компании работают для удобства заказчиков во всех районах Пскова. Новый офис на Юбилейной, 89, куда «Завод «Оконная мануфактура» недавно переехал из ТК ПИК60, - это не просто «стол заказов», а еще и шоу-рум, где в начале октября будут выставлены образцы продукции завода, а также полноценные образцы ворот и роллет компании АЛЮТЕХ. Это новинка для псковичей, но по всей России и в Европе уже успели оценить продукцию АЛЮТЕХ: она хорошо выглядит, имеет гарантию 10 лет, защиту от защемления пальцев и защиту от вздувания панелей.

Кроме того, в начале октября планируется открытие еще одного офиса продаж «Завода Оконная мануфактура» - в гипермаркете «Лента» на Труда, 54.

За долгие годы работы на рынке в компании выработана простая схема работы с клиентом: вы заказываете в одном месте само изделие, установку «под ключ», сервисное обслуживание, а «Завод Оконная мануфактура» несет за все полную ответственность. Вы получаете качественные изделия, изготовленные квалифицированным сотрудниками на немецком оборудовании из комплектующих проверенных поставщиков.

Сегодня продукция завода востребована не только у жителей Пскова и Псковской области, но и в других регионах - Новгороде, Новгородской и Ленинградской областях. Заводу доверяют не только частные, но и корпоративные клиенты и организации: «Завод Оконная мануфактура» выполнял остекление ЖК «Родина», ЖК «Молодежный», в Псковской областной больнице, региональном отделении ФСС РФ, ТД «Форум» на Фабрициуса, на завода АВАР и других крупных объектах.

Пять плюсов «Завода Оконная мануфактура»:

1. Вся продукция имеет сертификаты качества. Завод добровольно проходит независимую экспертизу, которая подтверждает качество выпускаемых изделий. Также осуществляется проверка качества изделий службой ОТК.

2. Доставка собственным специализированным транспортом.

3. Есть собственная сервисная служба. Осуществляется гарантийное и постгарантийное обслуживание. Гарантия до 5 лет.

4. Завод сотрудничает практически со всеми банками: можно оформить кредит и рассрочку в офисе продаж.

5. Выгодные цены! Цена на стандартное окно в квартиру от 5 600 руб.

Более того: сэкономить на остеклении вы можете благодаря различным акциям, которые регулярно проходят для клиентов. В частности, в настоящее время действует скидка 25% на окна ПВХ и 27% на балконы и лоджии. Установка раздвижной алюминиевой системы на трехметровую лоджию обойдется сейчас по акционной цене всего в 13500 рублей.



Из отзывов клиентов: «Огромная благодарность бригадам установщиков и отделочников за качество исполненных работ, сделано всё со вкусом, быстро и качественно. Установили лоджию и сделали внутреннюю отделку. Большое спасибо за Ваш нелёгкий труд!» (Михаил Иванович, май 2018 года); «Монтажники отнеслись к своим обязанностям добросовестно, профессионально. Приехали во время, занесли конструкцию оперативно, работали слаженно. Буду рекомендовать вашу фирму всем своим знакомым и родственникам» (Таций Алексей Владимирович, апрель 2018 года).

Также «Завод Оконная мануфактура» поможет в установке жалюзи и рулонных штор, ворот и роллетов.

«Завод Оконная мануфактура»: Выбирай надежность!

Фирменный салон «Двери Браво»

Октябрьский пр-т, 39

Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00; сб, вс: 10.00-15.00, без обеда

(8112)68-20-78, сайт dveri.com

Двери – неотъемлемая часть любого дом или квартиры. Это «лицо» каждой комнаты и помещения. Они играют большую роль как в разделении апартаментов на зоны, так и в дизайне интерьера, поэтому следует очень внимательно относиться к их выбору.

Меняя двери в квартире, большинство людей обращают внимание в первую очередь на дизайн, цвет и цену. О качестве же начинают задумываться только тогда, когда что-то случается. Вот тут и выясняется, что выдающийся дизайн перестает иметь значение, если дверь элементарно не выполняет свои функции, а декоративная поверхность отслоилась или растрескалась. «Задаваясь целью выбрать лучший дверной комплект, не ставьте в приоритет только внешний вид», - советуют консультанты фирменного салона «Двери Браво» на Октябрьском проспекте, 39. Хорошая входная или межкомнатная дверь должна быть прежде всего качественной, гарантированно сохраняя идеальное состояние в течение всего срока эксплуатации.

Фабрика «Двери Браво» успешно работает уже более 10 лет. За это время она смогла занять свою нишу на рынке производства и продаж дверных конструкций. Согласно проведенному исследованию, среди отечественных компаний данного профиля она занимает одну из лидирующих позиций по темпам развития, качеству выпускаемой продукции, широте ассортимента, условиям сервиса и ценовой доступности для различных категорий граждан.

Сегодня в ассортименте фирменного салона «Двери Браво», который является официальным представителем завода в Псковской области, - более 390 моделей дверей. Входные и межкомнатные, для саун и бань, производимые с применением всех известных материалов – массива дерева, натурального или экошпона, ПВХ, МДФ, стекла и металла - выбор очень велик. Здесь представлены двери, которые станут украшением любого интерьера - классического, современного или невероятно популярного сейчас стиля лофт.

Все двери - по ценам завода-производителя, представлены в различных категориях: эконом, средний класс и выше среднего. А какая из них наиболее соответствует целям и задачам покупателей, всегда подскажет квалифицированный консультант.

Кроме того, в ассортименте салона - двери раздвижные, складные, арки и порталы, а также дверная фурнитура в наличии. Строительным организациям и профессиональным монтажникам — существенные скидки.

Директор фирменного салона «Двери Браво» Сергей Панин: «Мы по–настоящему любим нашу продукцию, знаем о ней все и готовы поделиться этой информацией с вами: от материалов и нюансов установки, до их качественного сочетания с правилами пожарной безопасности».

Не забудьте, что на этапе выбора дверей можно подобрать и плинтусы. Такое решение будет уместно, если двери яркие или контрастные по отношению к интерьеру — через плинтус для пола вы безболезненно интегрируете их в интерьер.

Например, белые двери в достаточно темном интерьере прекрасно поддержат белые полосы плинтуса на полу, белый потолок и карниз. Кроме того, плинтус в таком варианте делает интерьер более легким и воздушным. Этого бы не было, будь плинтус темнее (в тон полу или встроенному шкафу, например). Логически завершить интерьер можно, подобрав внутреннюю панель входной двери в едином стиле и цвете с межкомнатными дверями.

Определиться с выбором комплекта дверей и плинтусов, который подчеркнет гармонию и стиль интерьера вашего дома, вам помогут консультанты фирменного салона «Двери Браво»!

Мебельный салон «ЭТАЛОН»

Адрес: ТЦ «Юбилейный», Рижский пр., д. 70А, 2 этаж (перекресток ул. Юбилейной и пр. Рижского, вход со стороны пр. Рижского). График работы: 10.00-19.00.

8-906-221-93-94

https://vk.com/etalon60

http://etalon-mebel.spb.ru

Зачастую мягкая мебель чуть ли не самая важная вещь в доме: после тяжелого рабочего дня так и хочется вернуться к семье, заварить себе любимый травяной чай и расслабиться в «мягких объятиях» дивана или уютного кресла с любимой книжкой. Мечтаете о таких вечерах? Значит, вам пора посетить мебельный салон «Эталон» - здесь вы найдете именно ту мебель, которая позволит создать неповторимую атмосферу домашнего уюта и тепла.

Фото листайте в слайдере

В ассортименте салона представлена мягкая мебель санкт-петербурсгкой фабрики «Эталон», которая известна на рынке уже более 25 лет и является одним из крупнейших производителей мебели в России. Современные технологии, производство на территории России, уникальный дизайн мебели и индивидуальный поход к каждому клиенту гарантирует вам мебель интерьера вашей мечты: в кратчайшие сроки, превосходного качества и за умеренную стоимость.

Из отзывов покупателей салона «Эталон»: «Спасибо большое! Диван супер, нереально большой и удобный, отдельное спасибо за помощь в выборе ткани, просто восторг! Диван пришел раньше, чем мы сделали ремонт!»

Для лучшего сна - замечательные марасы и наматрасники от производителя Natura Vera (г. Клин). Компания Natura Vera предлагает матрасы, у которых идеальны важнейшие параметры - качество и цена. Чтобы купить матрас Natura Vera, не обязательно становиться экспертом в видах наполнителя, типах пружинных блоках и материалах обивки. Доверяйте собственному вкусу, ведь об экологичности, гигиеничности, долговечности и надежности производитель уже позаботился. Если вы все же сомневаетесь в собственном выборе - консультанты салона помогут вам определиться с тем, что нужно именно вам!

В салоне вы сможете подобрать и другую мебель для своего дома: столы, стулья, журнальные столики, напольные вешалки (производитель - фабрика «Мебель из стекла» (г. Воронеж), а также корпусную мебель - гостиные, спальни, обеденные зоны, прихожие от известных российских мебельных фабрик.

Мебельный салон «Эталон»: образец вкуса и качества!

«Домашний рай»

https://vk.com/dom_ray

ТК ПИК 60, Юбилейная улица, 68, 2 этаж,

ТК Рижский, Рижский проспект, 16, 1 этаж

«Дом — это ведь не место, это чувство. То самое, которое приходит, когда возвращаешься, принюхиваясь к запаху сдобы, садишься за стол и ждешь, пока мама принесет свежеиспеченный пирог; или когда ты просыпаешься рано утром, разбуженный солнечными лучами, которые светят прямо на твою подушку, и думаешь, вставать прямо сейчас или можно чуть-чуть полежать. Стоит переступить порог дома, и на душе всегда становится легче», - так говорит про семейный уют известный писатель Олег Рой, улавливая мелочи, без которых домашний рай немыслим.

Теплые пледы и покрывала, мягкие халаты и тапочки, коврики и циновки, чехлы для мебели и скатерти, сувениры и декоративные подушки - эти и многие другие детали, из которых складывается уютный дом, вы можете приобрести в одном месте - магазине «Домашний рай».

Даже самому брутальному лофт-интерьеру понадобятся теплые и радостные акценты, не говоря уже о декоре в скандинавском, этническом стиле или, допустим, шебби-шик. Для прихожей здесь можно подобрать плетеную циновку и придверный коврик, для гостиной - декоративные подушки и приятные безделушки, которыми можно будет украсить стеллаж. В спальню присмотреть постельное белье, новое одеяло, плед и гобеленовое покрывало для кровати. Кстати, в «Домашнем рае» в продаже есть постельное белье из страйп-сатина, которое относится к числу премиальных. Оно имеет элегантный вид, богатую фактуру и роскошный блеск. Особенно ценно постельное белье из страйп-сатина благодаря своей прочности и простоте в уходе: оно прослужит Вам ни один год, не теряя своих свойств, внешней привлекательности и насыщенности цветов.

Идем дальше и выбираем: для кухни - яркие термосалфетки, для ванной и туалета - полотенца и коврики... Заодно и подарки к Новому году можно купить: в «Домашнем рае» уже появились тематические сувениры и сюрпризы. Нас ждет год Крысы, так что выбирайте сами, что подарить родным и знакомым: забавные елочные шарики с изображением мышей, салфетки и мягкие игрушки-символ года, плед с оленями, полотенца с Дедом Морозом или скатерть со снежинками. А самым требовательным вашим знакомым наверняка приглянутся тканые коврики, которые вновь возвращаются в моду.

Качественные товары на любой вкус и доход - вот то, за чем покупатели постоянно возвращаются в «Домашний рай»!

Магазин техники «Технобокс»

Фабрициуса, 10, 1 этаж

(8112)20-15-15

Давно подумываете о покупке новой стиральной машины? Или о более современном телевизоре? Может быть, вы хотите такую же мультиварку, как у знакомых - с функцией wi-fi? Чтобы запускать процесс приготовления ужина прямо с рабочего места через мобильное приложение...

Любые ваши мечты могут сбыться в магазине бытовой и электронной техники «ТЕХНОБОКС». Холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, плиты, ноутбуки, пылесосы, микроволновые печи и многое другое - все для вашего комфорта и уюта вы найдете здесь, на Фабрициуса, 10. Причем по доступным ценам: в магазине действует система скидок для покупателей, а также предоставляется рассрочка без участия банков.

В ассортименте магазина представлены товары всех известных брендов, как российских, так и зарубежных: АТЛАНТ, Позис-Свияга, Бирюса, Саратов, Гефест, CANDY, LG, Samsung, Bosch и многих других.

Определиться с выбором и приобрести именно то, что вам надо, помогут опытные продавцы-консультанты. Вместе с тем существует ряд универсальных правил выбора техники, с помощью которых вы найдете себе в помощники технику, которая прослужит верой и правдой долгий срок.

Прежде всего, приобретайте технику, обладающую только теми функциями, которые вам действительно необходимы. Дополнительные, может, и покажутся привлекательными, но помните, что каждая новая система в устройстве - это еще одна вещь, которая может стать причиной поломки вашего прибора. Конечно, это не говорит о том, что нужно покупать устройства только с базовой комплектацией. Но нужно подойти к приобретению осмысленно и выбирать технику только с теми функциями, которые для вас важны.

Далее: следует выбирать технику брендов, которые выпускают доступные и не очень дорогие запчасти к своим товарам. И третье: при покупке любых устройств приобретайте сетевые фильтры. В большинстве своем к сетевым фильтрам подключают телевизоры и компьютеры. И мало кто догадывается ту же операцию проделать со своими бытовыми приборами. А зря. Современная техника буквально напичкана электроникой, которая чувствительна к перепадам напряжения, так же как и прочие электронные приборы.

Удачных покупок в магазине бытовой и электронной техники «ТЕХНОБОКС»!

Напомним, информацию о том, с чего начать строительство дома, вы найдете ЗДЕСЬ. Найти обои, выбрать натяжные потолки, сантехнику поможет публикация «Дом от А до Я: выбираем все для внутренней отделки». О благоустройстве территории мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Пусть ваш дом будет наполнен теплом и уютом!