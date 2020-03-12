Недвижимость

Дарим то, что вам необходимо: Строительная компания «Ангарский дом» запускает весенние суперакции

Строительная компания «Ангарский дом» запускает весенние суперакции.

Как сообщили представители компании, каждый клиент при заказе индивидуального проекта дома из Термобруса Стабильной Конструкции в срок до 30 апреля 2020 года, получит шикарный подарок. Причем тот, который будет необходим каждому заказчику индивидуально.

Вы можете выбрать любой из подарков:

1. Инженерия. При выборе этого подарка, ваша выгода при строительстве дома составит более 200000 рублей!

2. Остекление дома. Ваша экономия при строительстве дома составит более 150000 рублей!

3. Покраска фасада. Это тоже немалая выгода, ведь выбрав этот подарок, вы сэкономите более чем 100000 рублей!

А значит – строительство вашего дома из Термобруса Стабильной Конструкции станет еще выгоднее.

«Мы всегда хотим, чтобы наши клиенты получали удовольствие от работы с нами. Поэтому у нас всегда отличные акции, которые помогут сделать строительство дома из Термобруса Стабильной Конструкции более экономичным», - отметили в компании.

Также представители компании сообщают, что количество акционных проектов ограничено. Успейте сделать выгодный заказ!

Все подробности акций – у менеджеров компании, по телефонам (8112)61-11-22 и 8-921-112-90-18, или по адресу: г. Псков, ул. Л.Поземского, д. 111

Срок действия акции – до 30 апреля 2020 года.

http://termobrus24.ru/

https://vk.com/club191852881