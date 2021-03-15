Недвижимость

Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки на новостройки

Правительство России обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиту Стасишина.

«Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем критерии (продления программы). Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной», - сказал Стасишин.

В Минстрое придерживаются позиции, что льготную ипотеку нужно продлевать по всей стране, при этом применять дифференцированный подход к регионам, отметил замминистра. Также, по его словам, цена квадратного метра жилья должна оставаться доступной для населения. «Необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах нашей страны. При этом понятно, что приоритет на 41 агломерацию, потому что на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства», - добавил Стасишин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.