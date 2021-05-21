Недвижимость

Цены на новые квартиры могут снизиться на 5% в 2022 году

Инвесторы, вложившие деньги в недвижимость на фоне льготной ипотеки, теперь могут недополучить средства от продажи квартир. Как сообщили участники рынка недвижимости, в 2022 году средняя стоимость новых квартир может снизиться на 5-8%. На это будут влиять увеличение предложения от инвесторов - они выкупили 20% квартир во время действия льготной ипотеки, а также снижение спроса из-за роста средних ипотечных ставок.

Льготной ипотекой, вызвавшей ажиотаж, дефицит и рост цен на рынке недвижимости в 2020 году, пользовались не только граждане для улучшения своих жилищных условий, но и инвесторы. За время действия программы в новостройках было приобретено порядка 20% квартир с целью их дальнейшей реализации, сказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Как правило, за год таких продаж по стране бывает около 5%, добавил он.

Ко времени завершения возведения домов, когда цены становятся выше, чем на начальной стадии строительства, ближе к 2022-му, в продаже появятся квартиры от инвесторов. Это, в совокупности с такими факторами, как увеличение предложения, в том числе за счет самих инвесторов, а также снижение спроса из-за роста средних ипотечных ставок, включая льготную, может замедлить рост цен на жилье, рассказал Сергей Зайцев.

«Если объекты инвесторов выйдут на рынок массово и в краткосрочной перспективе, средняя стоимость квартир может снизиться в этот период на 5-8%», - спрогнозировал он.